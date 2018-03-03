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В Краснодаре болельщик «Ростова» упал с верхнего яруса стадиона

Вчера, 23:12

Болельщик «Ростова» сегодня упал с яруса стадиона в Краснодаре. Это произошло в гостевом секторе стадиона ФК “Краснодар” во время матча. С верхнего яруса с двухметровой высоты случайно упал болельщик, из-за чего потребовалась срочная помощь медиков.

Обычно, для таких случаев устанавливается сетка под ярусом, но она почему-то не сработала, поэтому молодой человек упал вниз в узкий проход. Служба медиков оперативно приехала, но как себя чувствует пострадавший - пока неизвестно. Ранее подобные инциденты не встречались на этом стадионе.

Это единственный случай, когда футбольный фанат во время матча упал с такой высоты. Но, несмотря на это, на других стадионах подобное встречается сплошь и рядом. Например, минувшей осенью был случай, когда во время матча четырнадцатого тура чемпионата России болельщик свалился в ров со своего сектора. Тогда пострадавший получил много ушибов, а также разбил голову.


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