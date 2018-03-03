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В США неизвестный устроил стрельбу у стен Белого дома

Вчера, 21:05

Американская пресса сообщила о стрельбе возле Белого дома, заставившей его персонал укрыться в безопасных местах.

Днем 3 марта возле Белого дома неизвестный мужчина открыл стрельбу из неустановленного оружия. В результате, предполагаемый правонарушитель сам себя ранил и звуки выстрелов прекратились. В произошедшем ЧП теперь разбирается полиция Вашингтона.

Услышав стрельбу на улице, персонал администрации президента США разбежался по безопасным укрытиям. К слову, самого Дональда Трампа в момент скандального инцидента не было в Белом доме. Лидер американцев отправился с рабочим визитом в Уэс-Палм-Бич (штат Флорида).


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