VistaNews.ru


СК начал проверку гибели в Новой Москве женщины с ребёнком на железной дороге

Вчера, 19:16

В Новой Москве электричка задавила женщину с маленьким ребёнком в коляске. На данный момент Следственным комитетом открыты проверки по данному инциденту.

Происшествие имело место в районе станции "Щербинка" в направлении Курска на Московской железнодорожных путях. Женщина перебегала пути на запрещающий свет. Машинист состава не успел избежать удара по причине отсутствия нужного расстояния.

"Электропоезд направления "Чехов-Москва" не смог уйти от наезда. Ребёнок получил телесные травмы, которые оказались несовместимы с жизнью, и скоропостижно скончался. Мать малыша оказалась в машине скорой помощи", - заявили в Следственном комитете.

Позже появились данные, что женщина также погибла. На месте несчастного случая работает следствие. Там устанавливают все причины и обстоятельства гибели.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.