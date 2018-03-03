СК начал проверку гибели в Новой Москве женщины с ребёнком на железной дороге

Вчера, 19:16

В Новой Москве электричка задавила женщину с маленьким ребёнком в коляске. На данный момент Следственным комитетом открыты проверки по данному инциденту.

Происшествие имело место в районе станции "Щербинка" в направлении Курска на Московской железнодорожных путях. Женщина перебегала пути на запрещающий свет. Машинист состава не успел избежать удара по причине отсутствия нужного расстояния.

"Электропоезд направления "Чехов-Москва" не смог уйти от наезда. Ребёнок получил телесные травмы, которые оказались несовместимы с жизнью, и скоропостижно скончался . Мать малыша оказалась в машине скорой помощи", - заявили в Следственном комитете.

Позже появились данные, что женщина также погибла. На месте несчастного случая работает следствие. Там устанавливают все причины и обстоятельства гибели.