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В Уфе водитель маршрутки отогревал автобус паяльной лампой и поджег себя

Вчера, 18:54

В Уфе водителя маршрутного автобуса госпитализировали с множественными ожогами после того, как он, пытаясь отогреть на морозе двигатель автомобиля паяльной лампой, поджёг сам себя. Инцидент произошёл утром 3 марта.

Как сообщили прессе в региональном управлении МЧС, мужчина решил перед выездом отогреть силовой агрегат и вооружился для этого паяльной лампой. В нарушение требований техники безопасности мужчина допустил неосторожное обращение с инструментом, вследствие чего огонь перебросился на его одежду. К счастью, мужчина остался жив, но получил серьёзные термические ожоги. Спасатели категорически не рекомендуют автолюбителям использовать подобный метод отогрева двигателя на практике.

Ранее мы писали, что в Набережных Челнах слесарь устроил пожар на заводе. Мужчина по неосторожности спровоцировал возгорание и сам погиб в огне.


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