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Обнаружен черный ящик разбившегося 18 февраля в Иране самолете ATR-72

Вчера, 18:27

Местные СМИ сообщили об обнаружении черного ящика с ATR-72. В Иране 18 февраля случилась авиакатастрофа - крушение пассажирского самолета в горах.

На месте происшествия участники спасательной организации нашли бортовой самописец, который принадлежал разбившемуся лайнеру. Местные власти заявляют, что черный ящик уже спускают вниз с места происшествия. Самолет упал возле города Семиром, который находится в провинции Исфахан.

Буквально через час после взлета самолета уже не было на экране радаров, также лайнер вовсе не подавал сигналов тревоги. Крушение могло произойти из-за плохих погодных условий, таких как туман и сильный ветер. На борту самолета было более шестидесяти человек, включая экипаж. К большому сожалению, никому из находившихся в самолете не удалось спастись.

Напомним, что ранее прогулочный самолет потерпел крушение в пригороде бельгийского города Хасселт. Причина катастрофы также неизвестна.


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