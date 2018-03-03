В Липецкой области школьницы сняли избиение одноклассницы на видео

Вчера, 17:39

Школьницы избивали девочку и требовали извиняться на коленях, снимая все на видео в елецкой школе, Липецкая область. Некоторые ученики наблюдали за происходящим и комментировали ситуацию.

В сообществе в социальной сети "ВКонтакте" выложили видео данного инцидента. Драка имела место 23 февраля. Несколько девушек подросткового возраста били другую девочку, требуя извинений.

Как рассказывает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, сотрудникам правоохранительных органов уже известно про данный конфликт. В полицию обратились родители избитого ребёнка. Врачи констатировали несколько ушибов. В этой ситуации разбирались не только работники учреждения по делам несовершеннолетних, но также и представители образования в администрации Ельца. Родители нападавших девочек принуждены к штрафу.