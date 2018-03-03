VistaNews.ru


В Липецкой области школьницы сняли избиение одноклассницы на видео

Вчера, 17:39

Школьницы избивали девочку и требовали извиняться на коленях, снимая все на видео в елецкой школе, Липецкая область. Некоторые ученики наблюдали за происходящим и комментировали ситуацию.

В сообществе в социальной сети "ВКонтакте" выложили видео данного инцидента. Драка имела место 23 февраля. Несколько девушек подросткового возраста били другую девочку, требуя извинений.

Как рассказывает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, сотрудникам правоохранительных органов уже известно про данный конфликт. В полицию обратились родители избитого ребёнка. Врачи констатировали несколько ушибов. В этой ситуации разбирались не только работники учреждения по делам несовершеннолетних, но также и представители образования в администрации Ельца. Родители нападавших девочек принуждены к штрафу.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.