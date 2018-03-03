В Киеве в ходе столкновений пострадали уже семь полицейских

Вчера, 17:28

Не менее семи сотрудников полиции получили травмы и ранения в ходе столкновений с протестующими сегодня днём у здания Верховной Рады Украины, где сторонники Михаила Саакашвили развернули палаточный городок и устроили бессрочную акцию. Соответствующие данные опубликовала пресс-служба украинского МВД.

В ведомстве также уточнили, что суть конфликта заключалась в том, что митингующие оказали вооружённый отпор силовикам, которые пытались расчистить проезд по улице Грушевского. В сообщении на сайте министерства говорится, что двое правоохранителей госпитализированы с травмами лёгкой степени тяжести и ещё пятеро – средней. Среди наиболее распространённых травм – ожоги, ушибы.

Напомним, ранее в Нацполиции Украины отчитались о задержании 50 протестующих у здания Рады. Позже стало известно о начале спецоперации по зачистке палаточного городка.