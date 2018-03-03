В Челябинске в отделении полиции скончался мужчина

Вчера, 16:47

В Челябинске в одном из местных отделений полиции внезапно скончался мужчина. 54-летний горожанин был вызван для дачи показаний по факту недавней драки с супругой.

Причины смерти челябинца пока не называются. Известно, что накануне вечером его уже доставляли в отделение после ссоры с рукоприкладством. Мужчину заподозрили в избиении жены, однако после короткой беседы отпустили под обязательство прийти утром для дачи показаний. Горожанин вернулся, как и обещал, на утро, но спустя время почувствовал себя плохо и скончался прямо в отделении. По факту смерти местного жителя уже начата проверка.

Ранее мы писали, что в Кемерове мужчина скончался возле станции частой скорой медицинской помощи. 30-летний местный житель направлялся в медучреждение на такси, однако так и не успел получить квалифицированную помощь.