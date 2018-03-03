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В Ростовской области нашли повешенным 22-летнего жителя Донецка

Вчера, 16:43

Полиция города Донецка (Ростовская область) обнаружила в местной лесополосе повешенного 22-летнего парня, организовав по данному факту доследственную проверку.

Жуткую находку ростовские правоохранители обнаружили 28 февраля в расположенной на улице Горько лесополосе Донецка. Осмотрев тело повешенного парня, криминалисты не нашли на нем признаков убийства. Личность погибшего юноши установлена – 22-летний местный житель (имя не распространяется в интересах следствия).

В рамках доследственной проверки стражи порядка устанавливают обстоятельства трагического инцидента. Восстановив картину ЧП, ростовские следователи примут процессуальное решение.


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