В Ростовской области нашли повешенным 22-летнего жителя Донецка

Вчера, 16:43

Полиция города Донецка (Ростовская область) обнаружила в местной лесополосе повешенного 22-летнего парня, организовав по данному факту доследственную проверку.

Жуткую находку ростовские правоохранители обнаружили 28 февраля в расположенной на улице Горько лесополосе Донецка. Осмотрев тело повешенного парня, криминалисты не нашли на нем признаков убийства. Личность погибшего юноши установлена – 22-летний местный житель (имя не распространяется в интересах следствия).

В рамках доследственной проверки стражи порядка устанавливают обстоятельства трагического инцидента. Восстановив картину ЧП, ростовские следователи примут процессуальное решение.