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Спецназ Украины устроил зачистку на «Михомайдане» в Киеве

Сегодня, 14:54

В Киеве бойцы спецназа Украины приехали с неожиданной проверкой в палаточный городок на улице Грушевского. В ходе обысков силовики арестовали более 100 протестантов-сторонников Михаила Саакашвили и изъяли подозрительные предметы.

Зачистку «Михомайдана» прокомментировал Зорян Шкиряк, занимающий пост советника главы МВД Украины. 3 марта спецназ получил от суда Киева разрешение на «визит» в палаточный городок сторонников Саакашвили на улице Грушевского. Прибыв на место проведения обысков, силовики столкнулись с сопротивлением. Завязалась массовая потасовка, в ходе которой полиция арестовала более 100 протестантов. Проверив места жительства палаточников, правоохранители нашли самодельные зажигательные смеси в бутылках, похожие на гранаты предметы, ножи, металлические палки и прочее оружие.

Все вещдоки украинский спецназ изъял, возбудив против их владельцев уголовные производства. Перед судом также предстанут жители «Михомайдана», оказавшие сопротивление полиции и препятствовавшие розыскным мероприятиям, подытожил Шкиряк.


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