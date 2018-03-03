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В Воронеже дошкольник свалился в колодец теплотрассы

Сегодня, 14:01

В Воронеже 4-летний ребёнок оказался в колодце теплотрассы. Мальчик сильно пострадал. Об этом сообщила мать потерпевшего. Инцидент имел место 2 марта по улице Колодезной на территории района Никольский на левом берегу города.

Мальчик прогуливался со своей семьёй и вдруг в один миг исчез из виду. Его отец резко бросился к тому месту, где стоял сын, и понял, что последний провалился в люк. Отверстие в земле на первый вгляд казалось вовсе незаметным, так как тогда выпало много снега. Мальчик оказался на глубине 4 метров. Оттуда был слышен плач. На место происшествия прибыли скорая и спасательная служба. Но мальчика удалось вытянуть из колодца до их прибытия.

В больнице врачи предположили наличие травм бедра и позвоночника. После томографии оказалось, что у него перелом плечевой кости. Как стало известно, колодец оградили и вставили в него палки.


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