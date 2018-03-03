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Женщина с ребенком попали под поезд в Подмосковье

Сегодня, 13:54

В Подмосковье электричка сбила женщину с ребенком. Потерпевшие переходили железнодорожные пути возле станции «Щербинка» в непредназначенном для этого месте.

Женщина с ребенком попали под колеса пассажирского электропоезда «Москва-Серпухов». В результате ЧП малыш скончался на месте, а его предполагаемую мать госпитализировали в ближайшую подмосковную больницу в крайне тяжелом состоянии. На станцию «Щербинка» съехались сотрудники МВД на транспорте, устанавливающие подробности трагедии.

Предполагается, виновницей инцидента является потерпевшая женщина, переводившая ребенка через ж/д пути в непредназначенном для этого месте.


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