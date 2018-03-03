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5-летнюю девочку насиловали до смерти в Миннесоте

Сегодня, 13:48

27-летний житель Миннесоты похитил 5-летнюю дочь своего сослуживца и изнасиловал её. Закари Тодд Андерсон был приговорён к пожизненному заключению, и во время судебного разбирательства рассказал о других своих преступлениях.

Ранним утром 20 августа 2016 года мужчина украл 5-летнюю дочь своего друга и после этого надругался над ней. В результате она умерла от надругательства. Виновника поймали лишь спустя несколько дней. Выяснилось, что таким образом Андерсон хотел удовлетворить свои сексуальные потребности.

Судебное разбирательство длилось почти год, и 2 марта 2018 года преступника приговорили к пожизненному заключению. Сам же 27-летний житель Миннесоты уточнил, что ранее уже совершал преступления. В его списке значатся угоны автомобилей и избиение несовершеннолетних. Судьи подчеркнули, что Андерсон не получит возможность условно-досрочного освобождения из тяжести преступления первой степени.


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