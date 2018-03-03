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В Ярославле водитель разбил девушке лицо в разборках на дороге

Сегодня, 13:50

На дороге Ярославля произошел неприятный инцидент. Водитель устроил разборки с девушкой и разбил ей лицо.

В вечерней пробке на Московском проспекте в Ярославле 2 марта парень с девушкой возвращались домой на BMW. В один момент их подрезал внедорожник Mitsubishi. Молодой человек стал сигналить обидчику, но тот воспринял этот жест крайне агрессивно. Вначале они сравнялись в движении, и из окон высказывали свое мнение о друг друге, после чего Mitsubishi перегородил молодой паре движение и вышел из автомобиля. Началось рукоприкладство. Девушка снимала происшествие на видео. Мужчина, увидев камеру, спрятался в свою машину, но после все-таки вышел, выхватил у девушки телефон из рук, и разбил об асфальт. На этом он не остановился и ударил девушку кулаком, после чего сел в иномарку и поехал дальше.

Это все действие происходило на глазах маленького сына, который сидел на пассажирском сидении Mitsubishi. Молодая пара сразу же поехала в полицию и написала заявление.


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