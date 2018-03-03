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В палаточном городке у Верховной Рады нашли гранаты и «коктейли Молотова»

Сегодня, 13:38

Гранаты и «коктейли Молотова» обнаружили полицейские в палаточном городке у здания Верховной Рады Украины. Соответствующая информация приводится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Как утверждают правоохранители в месте дислокации участников протеста были выявлены девять гранат РГД-5, а также запалы к ним, бутылки с зажигательной смесью и пять дымовых мин. Указанные предметы направлены на экспертное исследование.

Напомним, сегодня утром в Киеве начались массовые беспорядки и столкновения протестующих с полицией возле здания Верховной Рады. Поводом для случившегося стал визит в палаточный городок правоохранителей, намеревавшихся провести здесь следственные мероприятия. Позже стало известно о 50 задержанных и десятках раненых в ходе противостояния митингующих с силовиками.


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