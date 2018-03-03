В Санкт-Петербурге горит здание автосервиса

Сегодня, 13:15

В Санкт-Петербурге загорелось здание автосервиса в Курортном районе. В эти минуты на месте событий с огнём ведут борьбу несколько бригад пожарных МЧС.

По предварительным данным, пожар охватил площадь более 2 тысяч квадратных метров. Известно, что в здании располагался ангар, который переоборудовали под автосервис. Источники в экстренных службах города сообщают, что пожару был присвоен повышенный ранг. О пострадавших пока ничего не известно. Также невыясненными остаются причины и обстоятельства возгорания. По факту произошедшего уже начата проверка компетентными органами.

Ранее мы писали, что в Набережных Челнах рабочий устроил пожар на заводе. Слесарь непреднамеренно спровоцировал возгорание и сам погиб в огне.