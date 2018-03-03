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Жители Челябинска испугались после яркой вспышки в ночном небе

Сегодня, 13:00

В Челябинске минувшей ночью местные жители заметили яркую вспышку в небе. В социальных сетях горожане признаются, что странное явление вызвало у них испуг и даже панику.

Загадочное свечение было видно поздно вечером 2 марта. Вспышка ярко-голубого цвета внезапно озарила небо, однако никакого шума или грохота при этом не было. Челябинцы, которым удалось стать очевидцами данного явления, заметили, что свет также внезапно пропал, что вызвало опасения среди горожан. Что было источником таинственной вспышки, неизвестно.

Ранее мы писали, что на севере Норвегии заметили сияющий НЛО. Очевидцы также сообщили, что видели яркий объект, который внезапно появился в небе, однако столь быстро же и исчез. По мнению некоторых специалистов, люди могли наблюдать взлёт ракеты Falcon 9.


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