Полиция задержала 50 протестующих в палаточном городке у Верховной Рады Украины

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Как сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко, в ходе столкновений пострадали шесть протестующих и четверо полицейских. Киевская полиция провела задержание 50 участников акции протеста под стенами Верховной Рады Украины, где митингующие обосновались в палаточном городке.

Причиной беспорядков чиновник назвал отсутствие взаимопонимания с активистами. Полиция запланировала на утро проведение следственных мероприятий в рамках расследования уголовных дел на месте, где расположен палаточный городок. Протестующие же оказали сопротивление и не пустили правоохранителей на территорию. Участники бессрочной акции подожгли шины и начали атаковать силовиков. После этого было принято решение об оказании силового отпора и задержании наиболее активных фигурантов.

Ранее мы писали, что возле Верховной Рады в Киеве начались столкновения между полицией и протестующими. Правоохранители и активисты заявили о первых пострадавших. Степень тяжести травм не сообщается. Тогда же полиция задержала несколько человек.