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В Миассе погиб пациент после ошибки врача на операции

Сегодня, 12:22

В правоохранительных органах возбуждено дело против врача городской больницы Миасса, который, по предварительной версии, во время операции сделал ошибочное движение, из-за чего убил пациента.

Как сообщается, врач делал 53-летнему пациенту пункцию подключичной вены и по ошибке проколол ему легкое. Мужчина скончался 29 января, операция была проведена на девять дней раньше. Таким образом, вследствие небрежности врача при операции случилась трагедия. Это уже не первый случай, когда в Челябинской области врачи совершают грубые медицинские ошибки, которые стоят человеку жизни.

Сейчас в медицинском учреждении №2 проводится расследование, максимальный срок наказания составляет до трех лет лишения свободы.


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