Американского священника уличили в использовании «сексуальных рабынь»

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Американский священник из Техаса оказался любителем горячих развлечений. Полицейские уличили его в связях с «девушками по вызову».

41-летний Эдвард Игнасио Эспиноза служил священником в техасском городе Уэйко почти 8 лет. Но оказалось, что его поведение далеко от праведного. Полиция обнаружила в этом городе бордель, замаскированный под массажный салон. Но самое шокирующее было в том, что женщин там удерживали насильно. Ранее преступники похитили их. Фактически, это были сексуальные рабыни. Некоторые «массажистки» оказались несовершеннолетними. В борделе полиция нашла записи с камер видеонаблюдения.

Изучив данные съёмок, полицейские выяснили, что местный пастор был постоянным гостем этого заведения. В городе случился скандал. Священнику пришлось отказаться от своего поста, полиция задержала его за использование услуг «девушек по вызову». Правда, мужчине удалось освободиться под залог в 1 тысячу долларов, так как он был всего лишь клиентом борделя. Организаторам «грязного» бизнеса придётся гораздо тяжелее: за сутенерство и проституцию, а также похищение людей предусмотрено уголовное наказание.