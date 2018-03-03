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Прокуратура лишает брянского депутата дома за 12,5 млн рублей

Сегодня, 12:07

Прокуратурное ведомство уверено, что депутат Клинцовского горсовета в Брянской области жил не по средствам, а  поэтому приняли решение «ударить по карману», отобрав у него дом за 12,5 млн рублей.

В 2016 году депутат купил недвижимое имущество, ранее находившееся в муниципальной собственности. Стоимость покупки составила 12,5 млн рублей. В это же время размер доходов представительного лица составил всего 700 тысяч рублей, к тому же он приобрел множество дорогостоящих машин. В результате исследования этого дела прокуратура направила в Клинцовский городской суд исковое заявление об обращении недвижимого имущества за 12,5 млн рублей в доход РФ.

Также заведено дело о принятии необходимых мер в виде запрета распоряжаться спорным имуществом до заседания суда.


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