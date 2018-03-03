В Брянске гипермаркет сбывал смертельную говядину

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В Брянске областное управление ветеринарии обнаружило смертельную говядину на складе. Гипермаркет сбывал мясо массой около 178 кг (10 блоков), без наличия маркировки и ветеринарных сопроводительных документов. Проводится проверка, торговую сеть ожидают штрафы и проверки.

Гипермаркет в Брянске может лишиться лицензии на продажу продуктов питания из-за «находки» проверяющих. Накануне, 1 марта, ведущие специалисты областного управления ветеринарии обнаружили «бесхозную» говядину на прилавках торговой сети. Более 178 кг говяжьего мяса (10 блоков) находились в подсобном помещении гипермаркета.

Маркировка и сопроводительные документы отсутствовали на продукции. Установить происхождение товара специалистам так и не удалось. Информация о состоянии и качестве продукции позволила проверяющим предположить не качественность, и даже смертельность продукции.