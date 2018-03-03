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Жителей Воронежа растрогал брошенный у дороги ротвейлер

Сегодня, 10:49

Пёс породы ротвейлер, брошенный у дороги, растрогал жителей Воронежа. В местном сегменте социальных сетей активно обсуждают животное, которое преданно ждёт хозяина, вероятно, оставившего его на произвол судьбы.

По словам очевидцев, пёс сидит на улице Березовая роща. По внешнему виду заметно, что ротвейлер ухожен и приручен к домашнему проживанию. Кроме того, у животного имеется ошейник. Волонтёры и просто небезразличные граждане уже принялись искать для него новых хозяев, или хотя бы временное убежище, однако опытные собаковеды предостерегают, что собаки данной породы очень непросто воспринимают смену владельца и, как правило, признают лишь одного хозяина.

Ранее мы писали, что в США после 10 лет скитаний к хозяину вернулась собака. Животное пропало в штате Пенсильвания, и владелец уже потерял надежду вернуть себе питомца. Где всё это время пропадал пёс, не известно.


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