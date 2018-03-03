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Житель Нижнего Новгорода распространял порно с женой

Сегодня, 10:37

В Нижнем Новгороде 50-летний муж посягнул на частную жизнь, отправив порно-фотографии экс-жены ее руководителю.

Перед таким распространением порнографических материалов пара поссорилась. Женщина уже написала заявление на своего экс-супруга, надеясь, что привлечет его к ответственности. Проблема развития этого дела – фотография, на которой лица, так что опрошенный руководитель женщины не может сказать, его ли подчиненная на снимке, так как не видел ее никогда оголенной. Определить личность на фотографии можно по анатомическим особенностям тела.

Если против экс-мужа найдутся обвинения, то его ждет наказание по статье 242 УК РФ.


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