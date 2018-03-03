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В недавно отремонтированном аэропорту Перми обрушился потолок

Сегодня, 10:30

В международном аэропорту Большое Савино (Пермь) обрушился потолок. Вероятнее всего, причина происшествия в неправильных расчётах при ремонте здания.

В социальной сети «ВКонтакте» опубликованы снимки обрушившегося потолка в пермском аэропорту. Пластиковые панели не выдержали снежного натиска и упали с наружной стороны аэропорта. По счастливой случайности в момент обрушения никого не было рядом. Местные жители уверены, что ремонт аэропорта был сделан наспех перед выборами, все расчёты сделаны ошибочно, а материалы закуплены не самые качественные.

Очевидцы утверждают, что внутри здания ситуация не менее печальная. Аэропорту требуется капитальный ремонт. Но в настоящее время над входом сюда зияет чёрная дыра шириной в полтора метра (несколько пластиковых панелей из обшивки). Как быстро сумеют службы аэропорта устранить неполадку, пока неизвестно.


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