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В Череповце глыба из льда и снега упала с высоты на внедорожник

Вчера, 23:10

В Череповце глыба из намерзшего льда и снега свалилась с крыши на внедорожник. Nissan получил ущерб в виде помятой крыши и разбитого багажника.

Утром 1 марта в Череповце по улице Окинина произошел неприятный инцидент, причиной которого является халатность коммунальщиков и природные аномальные условия. Дело в том, что с крыши пятиэтажки свалилась глыба из льда и снега просто на припаркованный внизу внедорожник Nissan. В момент падения глыбы прохожих рядом с кроссовером не было. От веса снега и льда, а также учитывая высоту, глыба нанесла урон иномарке. Из видимых повреждений – разбитый багажник и помятая крыша.

На место ЧП вызвали местных стражей порядка, которые будут выяснять, кто же понесет наказание за произошедшее. Вполне вероятно, что коммунальщики вовремя не сняли снег с крыши, который начал таять и замерзать. Достигнув определенного веса, кусок отвалился и полетел вниз.


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