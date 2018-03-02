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В Выборге сотрудники супермаркета довели детей до слез обвинениями в краже конфет

Вчера, 22:34

Троих детей довели до истеричного состояния и слез сотрудники магазина “Верный” в Выборге 1 марта. Школьники зашли в супермаркет и стали прогуливаться по рядам, получив затем обвинения в краже конфет.

 К одному мальчишке подбежал мужчина в форме магазина и, крепко схватив его, начал трясти и выворачивать карманы. К мальчику сразу подбежали его приятели, чтобы поддержать, но таким образом только "попали под раздачу". Далее в магазине происходил настоящий самосуд. Детей довели до слез грубым обращением и угрозами.

Силой были отобраны мобильные телефоны и рюкзаки. Нарушая правила досмотра, сотрудники магазина перерыли все в сумках школьников, но на этом не остановились. Они вызвали наряд, а также инспектора по делам несовершеннолетних.

Как оказалось, у мальчика нашли пачку конфет. Про то, что конфеты были куплены в другом магазине - ребенку не поверили и даже не проверили маркировку упаковки, чтобы подтвердить или не подтвердить слова подозреваемого школьника.


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