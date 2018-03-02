В Петербурге уволили заклеивавшую ученикам рот скотчем учительницу

Вчера, 22:24

В Петербурге учительница, которая заклеивала рты своим ученикам на уроках скотчем, уволена с работы. Руководство школы подписало ее заявление об уходе с должности по собственному желанию.

Сотрудники прокуратуры Выборгского района Санкт-Петербурга 2 марта завершили спецпроверку в школе № 474. По итогам своей работы они предоставили акт администрации школы об устранении подобных ситуаций, которая недавно произошла с учениками одного из начальных классов.

Со вчерашнего дня учительница, которая заклеивала своим воспитанникам рты на уроках обычным скотчем, уволена по собственному желанию. Именно это обстоятельство, о котором узнали родители от своих детей, и спровоцировало проверку прокуратуры.

В процессе работы надзорных органов на территории школы были обнаружены еще дополнительные нарушения, которые руководству следует немедленно устранить. Учительница применяла такие жесткие методы к своим ученикам для того, чтобы добиться массового спокойствия на занятиях.