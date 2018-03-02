В Кирове камнем разбили окно в автобусе с пассажирами

Вчера, 21:21

2 февраля около 17 часов неизвестные кинули камень в окно проезжающего мимо автобуса под номером 33 в Кирове. Несмотря на причиненный ущерб, автобус продолжил свое движение до конечной остановки.

Число пассажиров составляет 12 человек, которые находились внутри автобуса во время инцидента. Никто из людей не пострадал. Очевидцы не могут определить, кто кинул камень, и сколько их было, ведь они успели быстро скрыться с места происшествия. Это произошло у площади Коминтерна за две остановки до конечной.

Камень полностью пробил одно боковое окно, как сообщают пассажиры, в момент инцидента никакой паники в салоне не было.