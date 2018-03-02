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Сбежавшая девушка насмерть замерзла в степи в Астраханской области

Вчера, 20:47

31-летняя работница фермы решила сбежать со своим возлюбленным. Ее тело обнаружили в степи в Астраханской области, девушка замерзла насмерть.

Вместе с любимым она работала на фермерской точке, где у нее случился конфликт с одной из коллег. Из-за конфликта она решила сбежать с фермы ночью, когда все сотрудники уснут.

До ближайшего села около 25 километров, поэтому влюбленные рассчитывали доехать на попутных машинах, но никто так и не остановился. Им пришлось пройти очень много пешком, пока женщина не стала плохо себя чувствовать. Мужчина бросил ее и побежал за помощью к ближайшему дому. Там оказалась старенькая бабушка, которая предложила теплую куртку - большей помощи оказать она не могла. Вернувшись обратно, мужчина обнаружил бездыханное тело своей возлюбленной.

Будучи уже судимым, он испугался, что на него повесят убийство, и скрылся в неизвестном направлении. Женщину нашли замерзшую насмерть. Точная причина смерти устанавливается.


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