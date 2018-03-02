В Башкирии чиновники признали 100-летний полусгнивший дом пригодным для жилья

Вчера, 20:33

В городе Баймаке республики Башкортостан жильцы отказались вселяться в аварийный дом и пожаловались на чиновников в прокуратуру. Созданная муниципальными властями комиссия для оценки жилых помещений признала пригодным для проживания возведённый сто лет назад многоэтажный дом с прогнившими полами и стенами, протекающей кровлей и провисающими перекрытиями.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что износ здания составляет 84%. Члены комиссии, как выяснилось, оценили лишь визуальный вид постройки и не углублялись в состояние внутренних конструкций. В итоге сотрудники районной прокуратуры признали составленный по итогам обследования дома акт незаконным и обязали чиновников вновь изучить указанный объект недвижимости.

Ранее мы писали, что в Астрахани жильцы отказываются вселяться в дом после капитального ремонта. По словам горожан, несмотря на все заверения чиновников, в обновлённой многоэтажке жить просто невозможно из-за сырости и нашествия комаров.