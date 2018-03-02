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Жителя Казани насмерть придавило лифтом

Вчера, 20:22

В Казани мужчина упал в лифтовую шахту, после чего его насмерть придавило лифтом.

Инцидент произошел в Авиастроительном районе Казани на улице Копылова 4а. Здание, в котором все и произошло, является диагностическим центром. Сообщается, что мужчина занимался разбором лифтовой кабины на уровне первого этажа, увидев, что за ним наблюдают, он оступился. Когда он упал на пол, то задел механизм, отвечающий за движение лифта, в итоге кабина упала прямо на жителя Кавказа. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

На данный момент группа спасателей извлекают тело погибшего с места трагедии.


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