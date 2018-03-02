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Родственники получили тело убитого инвалида из Каспийска

Вчера, 20:09

Близкие получили тело своего родственника Али Омаева. Его застрелили еще 15 января возле дома, но тело инвалида выдали только в марте. Сегодня состоялись его похороны.

Согласно официальным источникам, Омаев стал стрелять по правоохранительным органам в ответ на просьбу показать документы. Те, в свою очередь, открыли ответный огонь на поражение. Но все близкие и родственники не могут поверить в такую версию событий. Все, как один, утверждают, что Али не мог физически этого сделать, так как был парализован на 50 процентов. Вся его левая сторона не двигалась. И дать отпор в таком состоянии Омаев просто не мог.

Ранее в Зауралье отказали в осмотре ребенку-инвалиду. Как оказалось, причиной послужила личная обида врача на мать ребенка. Год назад она написала жалобу на врача и та ее запомнила. Когда ребенка доставили с температурой под 40, врач демонстративно собрала свои вещи и ушла. Ребенка пришлось осматривать другому доктору.


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