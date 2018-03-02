Сосулька покалечила 10-летнего мальчика в Нижнем Новгороде

Вчера, 19:38

10-летний мальчик получил сотрясение мозга из-за падения сосульки с крыши дома в Нижнем Новгороде. Мальчик просто выходил из дома, как на его голову обрушилась глыба льда, которая сорвалась с козырька дома.

По закону, там не должен быть козырек, так как по проекту дома, балконы этого здания должны быть без данного архитектурного элемента. Как оказалось, собственник помещения сделал козырек самовольно, без разрешения. Ребенка доставили в больницу с гематомами и сотрясением мозга. Сейчас мальчик проходит лечение амбулаторно.

К сожалению, этот случай не единственный в истории. Сосульки регулярно травмируют людей. Ранее, 6 февраля, в Саратове на школьника упала сосулька и также привела к сотрясению мозга. А 27 ноября в том же Саратове на женщину упала сосулька и снова - сотрясение мозга. По всем трем случаям ведется проверка и расследование.