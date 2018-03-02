VistaNews.ru


В центре Саратова водители устроили перестрелку

Вчера, 19:18

В центре Саратова водители устроили перестрелку. Сначала автолюбители пытались выяснить отношения между собой с помощью бейсбольной биты, но потом применили более серьезный инструмент – пистолет.

 Ситуация, которая сложилась 2 марта на улице Чернышевского в Саратове, попала в Сеть на видео. Там произошла перестрелка водителей двух автомобилей. Водители Volkswagen и Lada Kalina не смогли найти общего языка, после этого шофер иномарки рассердился на своего коллегу и выскочил из машины. По рассказам очевидцев, водитель Volkswagen выскочил из иномарки и бросился к коллеге, который в это время был за рулем Lada Kalina. В руках он держал травматический пистолет.

Рассерженный, он пытался вытащить обидчика из салона, разбил ему боковое стекло и ударил кулаком в лицо. На момент нападения в салоне были еще пассажиры – мужчина и женщина. Кто-то из них ударил агрессора по голове битой. Пострадавший начал стрелять из пистолета. Пострадавших нет, водитель задержан полицией.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.