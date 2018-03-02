Вчера, 19:18

В центре Саратова водители устроили перестрелку. Сначала автолюбители пытались выяснить отношения между собой с помощью бейсбольной биты, но потом применили более серьезный инструмент – пистолет.

Ситуация, которая сложилась 2 марта на улице Чернышевского в Саратове, попала в Сеть на видео. Там произошла перестрелка водителей двух автомобилей. Водители Volkswagen и Lada Kalina не смогли найти общего языка, после этого шофер иномарки рассердился на своего коллегу и выскочил из машины. По рассказам очевидцев, водитель Volkswagen выскочил из иномарки и бросился к коллеге, который в это время был за рулем Lada Kalina. В руках он держал травматический пистолет.

Рассерженный, он пытался вытащить обидчика из салона, разбил ему боковое стекло и ударил кулаком в лицо. На момент нападения в салоне были еще пассажиры – мужчина и женщина. Кто-то из них ударил агрессора по голове битой. Пострадавший начал стрелять из пистолета. Пострадавших нет, водитель задержан полицией.