В Воронеже горел второй монастырь за сутки

Вчера, 19:22

Пожар случился в четверг, 1 марта, в 21:41 в монастыре в Воронеже. На место события приехали три пожарных машины и девять сотрудников МЧС, которые справились с пламенем ровно за два часа.

К счастью, пострадавших нет, только надводная постройка сожжена дотла. На данный момент никто не знает о причинах возгораниях, подозреваемых нет.

Заметим, что сегодня утром, 2 марта, в дежурную часть МЧС снова поступил звонок о пожаре в храме, на этот раз в другом. На Советском районе строится двухэтажная церковь, в ней и случился очередной пожар. Его тушили четыре пожарных машины и семь спасателей. Причины возгорания также неизвестны и на данный момент устанавливаются. Пострадавших также нет.