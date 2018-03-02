В Ярославле двухлетняя дочь заперла маму на балконе при -25 градусах

Вчера, 18:48

Двухлетняя девочка днем 1 марта заперла маму на балконе в Ярославле, при температуре -25 градусов. Это произошло случайно. Закрыть ей удалось, а открыть обратно она уже не смогла.

Маме пришлось пробыть на балконе в легкой домашней одежде целых полчаса при температуре -25 градусов. Повезло, что женщина находилась на втором этаже. Поэтому добрые и небезразличные люди, как могли, закинули на балкон теплые вещи и обувь, а соседи спустили вниз теплое одеяло. Это помогло согреться женщине, пока к ней ехала спасательная служба.

К счастью, эта история закончилась хорошо. Спасатели оперативно приехали и разблокировали дверь.

Это не единственный случай в Ярославле. За вчерашний день было еще одно обращение. Девушка пришла к своей родственнице и та не смогла открыть ей дверь. Пришлось вызывать службу МЧС, но открыть дверь пожилая женщина не смогла из-за плохого состояния здоровья и сильной слабости.