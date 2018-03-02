Москвичка после родов в туалете принесла мёртвого ребёнка в клинику в пакете

Вчера, 18:43

Недавно 25-летняя девушка из Москвы родила в общественном туалете ребёнка. Затем она пришла в клинику «доктора Бандурина» с его мёртвым телом, которое было в пакете. Об этом правоохранителям сообщили сами сотрудники медицинского учреждения.

Когда девушка пришла в больницу, она пожаловалась, что плохо себя чувствует. Гинеколог во время осмотра сразу выяснил причину плохого самочувствия 25-летней москвички. Оказалось, что она недавно родила малыша. Умалчивать об этом не стала и сама больная.

Она рассказала врачам подробности происшествия. По словам девушки, она родила ребёнка в общественном туалете, однако он не выжил. Затем роженица достала из пакета, с которым она и пришла в больницу, мёртвое тело своей дочери. Причиной такого безразличия был постродовой синдром.

В данный момент московские правоохранители выясняют все причины случившегося. Как известно, девушка судима раньше не была и проживала со своими родителями в квартире.