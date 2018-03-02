Стала известна причина падения лифта с пассажирами в Новокузнецке

Вчера, 18:34

Стала известна причина падения лифта в многоэтажном доме Новокузнецка, в котором находился мужчина и его собака. Изначально сообщалось, что причиной стал трос, который попросту порвался. Однако в процессе специалисты выяснились, что проблема была технической. Во время движения скорость лифта увеличилась.

Специалисты доказали, что во время движения лифта произошёл технический бой. Из-за этого увеличилась скорость движения. Поэтому специальные уловители отреагировали на быстрое движение кабины с мужчиной и собакой, а затем на одном из этажей просто заблокировали его движение, зажали в тиски.

Для починки поломанного лифта приехала бригада ремонтников, которая освободила лифт, выпустила мужчину с животным, а затем благополучно возобновила работу кабины.

По уточнённой информации, сам пострадавший и его пёс серьёзные травмы не получили. Когда лифт открылся, мужчина просто вышел и пошёл спокойно домой.

Ранее сообщалось, что вчера, 1 марта, в Новокузнецке в одном из домов на улице Зорге оборвался лифт с пассажирами. Тогда считалось, что причиной стал именно трос. Также поступала неверная информация о том, что пострадавший получил большое количество травм.