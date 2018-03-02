VistaNews.ru


Стала известна причина падения лифта с пассажирами в Новокузнецке

Вчера, 18:34

Стала известна причина падения лифта в многоэтажном доме Новокузнецка, в котором находился мужчина и его собака. Изначально сообщалось, что причиной стал трос, который попросту порвался. Однако в процессе специалисты выяснились, что проблема была технической. Во время движения скорость лифта увеличилась.

Специалисты доказали, что во время движения лифта произошёл технический бой. Из-за этого увеличилась скорость движения. Поэтому специальные уловители отреагировали на быстрое движение кабины с мужчиной и собакой, а затем на одном из этажей просто заблокировали его движение, зажали в тиски.

Для починки поломанного лифта приехала бригада ремонтников, которая освободила лифт, выпустила мужчину с животным, а затем благополучно возобновила работу кабины.

По уточнённой информации, сам пострадавший и его пёс серьёзные травмы не получили. Когда лифт открылся, мужчина просто вышел и пошёл спокойно домой.

Ранее сообщалось, что вчера, 1 марта, в Новокузнецке в одном из домов на улице Зорге оборвался лифт с пассажирами. Тогда считалось, что причиной стал именно трос. Также поступала неверная информация о том, что пострадавший получил большое количество травм.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.