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В Курской области на женщину упала ледяная глыба

Вчера, 18:23

В Курской области на женщину с балкона упала ледяная глыба. Инцидент зафиксирован в конце февраля в Железногорске на улице Ленина у дома №41.

По предварительным данным, местная жительница Железногорска проходила под домом, расположенным на улице Ленина. В этот момент на нее рухнула ледяная глыба, которая свисала с балкона одной из квартир. На место ЧП в оперативном порядке прибыла бригада скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшую в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у пациентки закрытую черепно-мозговую травму.

Сотрудники МЧС обращаются к местным жителям быть осторожными в зимнее время и стараться не ходить под жилыми домами на небезопасном расстоянии, что может повлечь за собой смертельную трагедию. Подобные ситуации часто происходят по всей Российской Федерации, а потому людям стоит быть осторожными.


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