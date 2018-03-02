В Новокузнецке оборвался лифт с мужчиной и собакой внутри

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Ночью 1 марта в Новокузнецке в расположенной на улице Зорге 10-этажке оборвался лифт с пассажирами. В момент ЧП в кабине находились мужчина с собакой, получившие травмы различной степени тяжести.

ЧП в Новокузнецке имело место накануне около 21:00 по местному времени. Житель расположенной на улице Зорге 10-этажки зашел с собакой в лифт. Начав движение вниз, потерпевший почувствовал свободное падение. Пролетев около полутора секунды, кабина остановилась под воздействием стопорного механизма. В результате резкого торможения мужчина и собака получили травмы различной степени тяжести. О травматическом инциденте моментально сообщили сотрудникам ЖКХ Новокузнецка, оперативно приступившим к ремонту лифта на улице Зорге.

Тем временем жители 10-этажного дома №60 пребывают в глубоком шоке и требуют ответов на вопросы, как подобное вообще могло произойти и есть ли гарантия защиты от повторного обрыва кабины лифта.