В Уфе умер трехмесячный ребенок, пока его мать развлекалась

Сегодня, 14:06

В Уфе молодая мать устроила вечеринку и забыла о трехмесячном сыне. Когда женщина опомнилась, малыш был уже мертв.

Трагический инцидент произошел сегодня 2 марта в Уфе. В квартире, где находился грудной ребенок, мать устроила пьяную вечеринку. Утром женщина вспомнила, что у нее есть еще и трехмесячный сын, которому тоже необходимо ее внимание, она пришла к ребенку, но он был уже холодным.

Сотрудники полиции сообщили, что данный факт не обеспокоил женщину, она просто прикрыла тело малыша пеленкой и пошла продолжать пьянку. Установлено, что один из собутыльников вразумил мать и заставил вызвать скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка и вызвали полицию. На данный момент устанавливаются все подробности трагедии.

Если вина матери будет доказана, то ей грозит тюремный срок за невыполнение своих материнских обязанностей. Согласно статистике, подобные случаи не являются редкостью, пьющие женщины бросают своих детей, которые не всегда могут выжить самостоятельно.