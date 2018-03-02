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В Хакасии обнаружены тела погибших рыбаков в палатке

Сегодня, 13:56

В Хакасии мужчина, проезжавший мимо залива Голованской Сосновки, заподозрил неладное, увидев пустующую палатку на берегу. Как выяснилось, внутри нее находилось два трупа местных рыбаков.

 По словам водителя, он проезжал вдоль залива, когда увидел палатку, а неподалеку от нее машину и баллон с газом. Отсутствие людей его смутило, и он двинулся в сторону найденного привала. На его голос никто не отозвался, тогда он направился к палатке, где и обнаружил двух погибших.
На место происшествия приехал отряд госинспекторов парка и полицейские. В ходе выяснилось, что мужчины, приехав порыбачить на залив, присоединили горелку к стоящему снаружи газовому баллону. Горелка с закупоренным тепловым контуром располагалась внутри палатки. Вскоре мужчины отравились смертельной дозой угарного газа.
На текущий момент по данному факту проводится тщательная проверка.


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