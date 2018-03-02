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В Воронеже катание на тюбинге привело к травме отца с 7-летним сыном

Сегодня, 12:56

В Воронеже катание на тюбинге привело к травме 7-летнего мальчика и его отца. Такую информацию распространили местные СМИ.

Воронежские средства массовой информации рассказали, что сотрудники правоохранительных органов проводят досудебное расследование по факту травмы людей во время катания на тюбинге. Трагедия произошла в развлекательном центре Дамба, который расположен в микрорайоне Шилово.

Сообщается, что во время спуска на тюбинге 33-летний мужчина и его 7-летний сын получили травмы. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу, где медики диагностировали у ребенка компрессорный перелом 12 и 14 позвонков, а у его отца раздробление двух позвонков. Врачи сообщала, что лечение будет долгим, не исключено, что оба пострадавших могут остаться инвалидами.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Предполагается, что руководство парка не уделяло значительного внимания соблюдения правил техники безопасности, что и привело к трагедии. Представители администрации парка пока не прокомментировали данную трагедию.


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