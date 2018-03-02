В Тюменской области ночью в бассейне утонул мужчина

Сегодня, 12:52

В минувшую среду в Ишиме, Тюменская область, утонул мужчина, пробравшийся ночью в местный бассейн. Проводится следственная проверка.

Как выяснилось, в ночь на 28 февраля охранник городского бассейна впустил своих приятелей искупаться. При этом о ночных вызитерах мог бы никто и не узнать, если бы не несчастный случай с 30-летним ночным посетителем.

Директор бассейна рассказал, что после случившегося охранник был уволен, а следователи изъяли документацию и записи с видеокамер для дальнейшей проверки, также предварительно опросив всех сотрудников комплекса.