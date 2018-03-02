В Кронштадте 12-летняя девочка-руфер провалилась в коммуналку сквозь крышу

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В Кронштадте 12-летняя девочка-руфер провалилась сквозь крышу к жителям коммуналки. После травматического инцидента любительница экстремальных прогулок «просто встала и ушла».

Об уникальном инциденте интернет-сообществу рассказали жильцы Кронштадта, коим теперь некоторое время придется пожить с дырой в потолке. Чердак, по которому прогуливалась 12-летняя девочка-руфер, был закрыт на уборку снега. Как только его очистили, любительница экстремальных прогулок «пошла бродить». Из-за губительного воздействия времени крыша не выдержала школьницу, и та провалилась в одну из коммуналок. Со слов очевидцев, после падения девочка просто встала и ушла.

В результате ЧП юный руфер из Кронштадта не получила серьезных травм. Сейчас ее разыскивают сотрудники местного ЖКХ, дабы разобраться в подробностях инцидента.