На Сахалине ветер срывает обшивку с крыш домов

Сегодня, 12:29

Сильный ветер, установившийся на Сахалине, достиг такой мощности, что уже начал срывать обшивку крыш с многоэтажных домов в регионе. Накануне в сети появилось видео, как стихия оставляет без перекрытия одно из жилых зданий в селе Дальнем.

Автор ролика утверждает, что речь идёт о доме по улице 1-й Московской. На кадрах можно заметить, как порывы ветра треплют крышу, словно бумажный лист. Несмотря на то, что обшивка в целом осталась на месте, фрагменты её всё же время от времени срывало стихией. Пользователи соцсетей из числа жителей региона утверждают, что подобные погодные условия имели место быть по всему острову.

Ранее мы писали, что в аэропорту Бухта Провидения ветер сдул самолет с пассажирами. Лайнер Ан-24 сошёл с посадочной полосы после того, как его сильным порывом отодвинуло в сторону. К счастью, никто не пострадал.