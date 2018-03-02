На Сахалине в моллюсках обнаружили опасных микробов

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На Сахалине местная межобластная ветеринарная лаборатория нашла в почти тонне живых моллюсков опасных бактерий и микробов. Информацию об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по краю и области.

В сообщении указано, что специалисты отобрали на пункте пропуска в местном аэропорту пробы живых моллюсков спизулы. Затем 940 кг водных обитателей, которые должны были «полететь» в Москву, отправили в рамках государственного пищевого мониторинга в лабораторию Россельхознадзора.

Исследование показало, что все моллюски не соответствовали установленным нормам. В них содержались опасные бактерии и микробы. Специалисты считают, что они попали в водных обитателей через почву, воду и пищу. Зачастую причиной становится несоблюдение перерабатывающим предприятием санитарных норм во время хранения и производства. Если сульфитредуцирующие клостридии, именно ими были заражены моллюски, попадают в вакуумную упаковку, то получаются отличные условия для их размножения. Если такой продукт съест человек со слабым иммунитетом, то скорее всего у него возникнут кишечные инфекции.