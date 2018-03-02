В Петербурге бурная сексуальная жизнь школьницы заинтересовала полицию

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В Петербурге местная полиция проверяет школьницу, которая ведёт активную и бурную половую жизнь. Об этом сообщают сами правоохранители.

Началась история с того, как в прошедшую среду, 28 февраля, в детской городской больнице номер пять дети проходили осмотр. Одна из школьниц, которая проживает в доме на Серебристом бульваре, заявила врачам, что она ведёт активную половую жизнь. Со слов 14-летнего ребёнка, с декабря 2017 года она добровольно и не однократно занималась сексом с несколькими партнёрами. Девочка также отказалась проходить осмотр у гинеколога. В больнице приняли решения сообщить об этом факте правоохранителям, чтобы они проверили слова девочки. Возможно в её историях присутствуют акты педофилии.

Как добавили петербургские правоохранители, восьмиклассница уже стоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Семья ребёнка неполная, ей не хватает должного воспитания. Теперь же полицейские проверят парней или мужчин, с кем она занималась сексом. Если же обнаружится факт педофилии, то подозреваемых осудят.