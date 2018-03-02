Воспитанницу православной гимназии ХМАО изнасиловал её знакомый

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Воспитанницу православной гимназии ХМАО избил, а затем изнасиловал её же знакомый – другой воспитанник. Однако сначала вместо обращения в полицию руководители учебного заведения решили скрывать факт происшествия и запретили родителям несовершеннолетней рассказывать о нём полиции. Об этом рассказал Михаил Пуртов 28 февраля, адвокат потерпевшей.

По словам правозащитника, ученик православной гимназии заманил свою несовершеннолетнюю знакомую по учебному заведению к себе домой, где избил её и изнасиловал. После этого мальчик потребовал от своей жертвы расписку, что они занялись сексом по согласию. Её он получил, угрожая девушке расправой.

Михаил Пуртов добавляет, что насильник – «маленький зверёнок из богатенькой семь». Когда родители девочки узнали, что её изнасиловали, то они сразу же обратились в православную гимназию. Но там решили скрыть факт преступления и звонить в полицию родным запретили. Они даже планировали женить мальчика на изнасилованной воспитаннице. Таким образом духовенство гимназии скрывало преступление целый год.

Теперь же правоохранители проводят проверку, а руководству грозит уголовное дело за сокрытие изнасилования. В местном департаменте образования рассказали, что в гимназии конечно же «ничего не знают» о преступлении, никаких комментариев никто не даёт.

Правоохранители говорят, что ситуация запутанная и для её расследования понадобится много времени. Уголовное дело будет возбуждено позже.

Хотя есть и другое мнение, как сообщают психологи. Религиозная девушка решила заняться с парнем сексом. Возможно спустя некоторое время он её бросил, а девочка думала, что женится. Поэтому обида переросла в злость и начались требования о женитьбе с угрозой полицейскими.